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Van’da terör operasyonu: 18 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ | 13.02.2018 10:52 | Son Güncelleme

VAN (İHA)

Van’da terör operasyonu: 18 gözaltı

VAN (İHA)

Van’da terör operasyonu: 18 gözaltı

Van’da terör operasyonu: 18 gözaltı

Van’da terör operasyonu: 18 gözaltı

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