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Van’da terör operasyonu: 18 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 21:22 | Son Güncelleme

Van merkez ve Saray ilçesinde jandarma ve polis ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 18 şahıs gözaltına alındı.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca, 14 Mart 2018 günü, Saray ilçesi ve Van merkezinde, İl Emniyet Müdürlüğümüzün desteğiyle; PKK/KCK terör örgütü üyelerine, örgütün şehir ve mahalle yapılanmalarına yönelik Şehit Jandarma Er Hamdi Sağlam Operasyonu icra edildi.

Van merkez ve Saray ilçesinde jandarma ve polis ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 18 şahıs gözaltına alındı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca, 14 Mart 2018 günü, Saray ilçesi ve Van merkezinde, İl Emniyet Müdürlüğümüzün desteğiyle; PKK/KCK terör örgütü üyelerine, örgütün şehir ve mahalle yapılanmalarına yönelik Şehit Jandarma Er Hamdi Sağlam Operasyonu icra edildi. 18 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda yapılan ev aramalarında; 5 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 1 dürbün, 2 dizüstü bilgisayar, 3 tablet bilgisayar, 24 cep telefonu, 23 CD/DVD, 4 hafıza kartı, 6 taşınabilir bellek, 9 video kasedi, 2 banknot (1 ABD Doları), terör örgütü propagandası için hazırlanmış 24 eşya, terör örgütünü simgeleyen 18 bez parçası ve çok miktarda örgütsel doküman ele geçirilmiştir” denildi.

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