Van’da terör operasyonu: 19 gözaltı

Van’ın Erciş, Muradiye ve Çaldıran ilçelerinde gerçekleştirilen terör operasyonunda 19 şahıs gözaltına alındı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 19 Mart 2018 günü Erciş, Muradiye ve Çaldıran ilçelerinde PKK/KCK bölücü terör örgütü üyelerine, örgütün şehir ve mahalle yapılanmalarına yönelik Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Fikret Öncel Operasyonu icra edildiği belirtildi. 19 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, yapılan ev aramalarında 4 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 1 fotoğraf makinesi, 1 kart okuyucu, 10 cep telefonu, 12 CD/DVD, 4 hafıza kartı, 1 taşınabilir bellek, 6 video kaseti ile çok miktarda örgütsel doküman ve örgütün propagandasına yönelik eşya ele geçirildi.

Van Valiliğinin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Konu ile ilgili soruşturma devam etmekte olup, icra edilecek müteakip operasyonlarla birlikte bölgemizde, halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilecektir" denildi.