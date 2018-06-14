Van'da terör operasyonu: 2 gözaltı

VAN, (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen terör operasyonunda, 24 Haziran seçimlerinde vatandaşları baskı altına alma eylemlerinde bulundukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, 4 ayrı suçtan arandığı belirtildi.
Başkale ilçesine bağlı Sualtı Mahallesi'nde, 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Süleyman Budak' operasyonu düzenlendi. PKK/KCK terör örgütünün, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için vatandaşları baskı alma eylemlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde 1 tabanca ve 158 mermi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirtilen 10 bin 498,75 TL ele geçirildi.
Gözaltına alınan iki şüphelinin jandarmada yapılan sorgularında ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' , 'uyuşturucu ve dolandırdıcılık'la ilgili 4 ayrı suçtan haklarında arama kararı bulunduğu belirlendi.
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