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Van’da terör operasyonu: 26 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 11:36 | Son Güncelleme

Van’da polis ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyon kapsamında 26 şüpheli gözaltına alındı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunanlara yönelik 25 adrese operasyon yapıldığı belirtildi.

Van’da polis ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyon kapsamında 26 şüpheli gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunanlara yönelik 25 adrese operasyon yapıldığı belirtildi. 30 şahsa yönelik TEM, İstihbarat, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet şubelerince koordineli yapılan planlı ve eşzamanlı operasyon sonucunda 26 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller, örgütsel dokümanlar ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.
Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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