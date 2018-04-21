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Van’da terör operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 09:07 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından PKK terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda metruk bir binada yapılan aramada çok sayıda mühimmat ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü olarak PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğüne gelen bir ihbarı değerlendiren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimiz, MİT Bölge Başkanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ile koordinasyon sağlayarak İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi’nde bir adreste arama yapıldı.

Van’da terör operasyonu

Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından PKK terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda metruk bir binada yapılan aramada çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü olarak PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğüne gelen bir ihbarı değerlendiren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimiz, MİT Bölge Başkanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ile koordinasyon sağlayarak İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi’nde bir adreste arama yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde; Kanas cinsi silaha ait 2 adet şarjör, Kalaşnikof marka silaha ait 3 adet şarjör, 20 adet kanas fişeği, 167 adet bixi fişeği, 1 adet askeri tip palaska ve palaskaya takılı vaziyette 4 adet şarjör kılıfı, 1 adet namlu ucu açılmış kuru sıkı görünümlü tabanca, 1 adet BTÖ elebaşı Abdullah Öcalan resmi bulunan yaka rozeti, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu silaha ait olduğu değerlendirilen 10 adet av fişeği elde edilmiştir" denildi.
Açıklamanın devamında ise "Silahlı terör örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde gerek toplumun tüm kurumlarıyla gerekse terörle mücadelede diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde halkımızın huzuru devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Van’da terör operasyonu

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