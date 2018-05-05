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Van'da terör operasyonu: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.05.2018 16:52 | Son Güncelleme

VAN'ın Erciş ilçesinde jandarma ve polis ekiplerinin PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Van'da terör operasyonu: 7 gözaltı

VAN, (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde jandarma ve polis ekiplerinin PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik' adı verilen operasyon düzenledi. PKK/KCK terör örgütü üyeleri ile terör örgütünün şehir ve mahalle yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 2 av tüfeği, 1 dizüstü bilgisayar, 5 cep telefonu, 4 sim kart, 1 sırt çantası, 2 uyku tulumu, 2 met ve terör örgütü propagandasına yönelik hazırlanmış materyal ele geçirildi.

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Van'da terör operasyonu: 7 gözaltıVan'da terör operasyonu: 7 gözaltı

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