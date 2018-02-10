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Van’da terör operasyonu: 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ | 10.02.2018 10:39 | Son Güncelleme

Van’da polis ekiplerince, “Zeytin Dalı” operasyonunu bahane ederek il merkezinde kamu kurum ve kuruluşları ile güvenlik güçlerine yönelik taşlı, silahlı ve molotoflu saldırı ve eylemlerin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 8 şahıs gözaltına alındı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Silahlı kuvvetlerimizin Afrin bölgesinde terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik “Zeytin Dalı Harekatı” adı altında başlatılan operasyonu bahane ederek ilimiz merkezinde kamu kurum ve kuruluşları ile güvenlik güçlerimize yönelik taşlı, silahlı ve molotoflu saldırı ve eylemlerin önlenmesine yönelik olarak 10 Şubat 2018 günü toplam 9 hedef şahsa yönelik olarak saat 05.00’te operasyon düzenlendi.

Van’da terör operasyonu: 8 gözaltı

Van’da polis ekiplerince, “Zeytin Dalı” operasyonunu bahane ederek il merkezinde kamu kurum ve kuruluşları ile güvenlik güçlerine yönelik taşlı, silahlı ve molotoflu saldırı ve eylemlerin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 8 şahıs gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Silahlı kuvvetlerimizin Afrin bölgesinde terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik “Zeytin Dalı Harekatı” adı altında başlatılan operasyonu bahane ederek ilimiz merkezinde kamu kurum ve kuruluşları ile güvenlik güçlerimize yönelik taşlı, silahlı ve molotoflu saldırı ve eylemlerin önlenmesine yönelik olarak 10 Şubat 2018 günü toplam 9 hedef şahsa yönelik olarak saat 05.00’te operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonucu 8 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, şahısların ev ve üst aramalarında çıkan dijital materyallere el konulmuştur” denildi.

Van’da terör operasyonu: 8 gözaltı

Van’da terör operasyonu: 8 gözaltı

Van’da terör operasyonu: 8 gözaltı

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