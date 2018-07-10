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Van'da terör propagandası yapan 12 kişi gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2018 14:19 | Son Güncelleme

VAN'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 12 kişi gözaltına alındı.

Van'da terör propagandası yapan 12 kişi gözaltında

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 12 kişi gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Van merkezde 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlarınların adreslerinde yapılan aramada 2 kuru sıkı tabanca, 2 şarjör, 2 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelinin Van Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

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Van'da terör propagandası yapan 12 kişi gözaltındaVan'da terör propagandası yapan 12 kişi gözaltındaVan'da terör propagandası yapan 12 kişi gözaltındaVan'da terör propagandası yapan 12 kişi gözaltında

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