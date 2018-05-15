Van'da terör şüphelisi tabancayla yakalandı

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarmanın yol kontrolleri sırasında durdurulan araçta, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan bir şüpheli gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda ise tabanca, gece görüş dürbünü, cep telefonu ve 355 bin İran Riyali ele geçirildi.

Başkale'de jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde, durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramalarda 'Silahlı Terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler tarafından araçta yapılan aramalarda ise, 1 tabanca,1 tabanca şarjörü, 1 gece görüş dürbünü, 1 cep telefonu, 1 simkart, 100 TL para, 355 bin İran Riyali, 1 fotoğraf makinesi ve 1 hafıza kartı ele geçirildi.

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