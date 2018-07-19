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Van'da teröristlere yardım ve yataklığa 6 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2018 14:44 | Son Güncelleme

VAN'da, polis memuru Amhet Altun'un şehit olduğu, 2 polisin de yaralandığı çatışmada öldürülen 2 teröriste yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.

Van'da teröristlere yardım ve yataklığa 6 tutuklama

VAN, (DHA)- VAN'da, polis memuru Amhet Altun'un şehit olduğu, 2 polisin de yaralandığı çatışmada öldürülen 2 teröriste yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK'lı 2 teröristin eylem amacıyla kente geldiği ihbarı üzerine 15 Temmuz günü sabaha karşı, Yalım Erez Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evi ablukaya alan özel harekat polisleri, teröristlere 'teslim ol' çağrısında bulundu. PKK'lı teröristler, güvenlik güçlerinin çağrısına el bombası atıp, ateşle karşılık verince çatışma çıktı. Karanlıktan faydalanıp kaçmaya çalışan 2 terörist, evin 100 metre ilerisinde dere yatağında etkisiz hale getirildi. Teröristlere yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen 7 kişi gözaltına alındı. Çatışmada yaralan 3 Özel Harekat polisinden Ahmet Altun, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan 7 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklanırken,1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Van'da teröristlere yardım ve yataklığa 6 tutuklama

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