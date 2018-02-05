HABER

Van’da trafik kazası; 2 ölü, 21 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 05.02.2018 08:59 | Son Güncelleme

Van-Erciş karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken 6’sı ağır 21 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Erciş karayolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi.

Van-Erciş karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken 6’sı ağır 21 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Erciş karayolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erzurum istikametinden Van’a seyir halinde olan bir yolcu otobüsü bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkıp yan yattı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6’sı ağır 21 kişi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Jandarma ve polis, başka kazaya sebebiyet vermemesi için olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaralılar, otobüsün ön ve arka camları kırılarak çıkarılıp ambulanslarla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi ile Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Otobüs içerisinde sıkışan bazı yaralılar ise AFAD, itfaiye, UMKE ve sağlık ekiplerinin uzun çalışmaları sonucu sıkıştıkları yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza esnasında hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi de sıkıştıkları yerden çıkartılıp otopsileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi morguna götürüldü. Yaralı ve cenazelerin çıkarılmasının ardından otobüs, bölgeye çağrılan vinçle kaldırıldı. Jandarma ve olay yerindeki ekipler, otobüs içerisinde başka yaralının olup olmadığını kontrol ettikten sonra , yolculara ait olan ve çevreye savrulan eşyaları topladı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu

Robert Pattinson: Camiye girince hayatım değişti ve...

Robert Pattinson: Camiye girince hayatım değişti ve...

Sıla ayrılığın ardından ilk defa sessizliğini bozdu

Sıla ayrılığın ardından ilk defa sessizliğini bozdu

Arka Sokaklar'ın Hakan komiseri bakın kimin oğlu!

Arka Sokaklar'ın Hakan komiseri bakın kimin oğlu!

Seren Serengil sosyal medyada alay konusu oldu!

Seren Serengil sosyal medyada alay konusu oldu!

Cansu Dere ve Engin Akyürek artık aynı evde yaşıyor!

Cansu Dere ve Engin Akyürek artık aynı evde yaşıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 5 asker memleketlerine uğurlandı

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan 5 asker memleketlerine uğurlandı

Vicdanız sürücü çarpıp kaçtı

Vicdanız sürücü çarpıp kaçtı

Van’da 57 kilo eroin ele geçirildi

Van’da 57 kilo eroin ele geçirildi

İnternette 'taşıyıcı anne' ilanları görenleri şoke etti!

İnternette 'taşıyıcı anne' ilanları görenleri şoke etti!

Van'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 21 yaralı

Van'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 21 yaralı

Cenaze yolunda kaza: 1 ölü, 12 yaralı

Cenaze yolunda kaza: 1 ölü, 12 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.