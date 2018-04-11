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Van’da trafik kazası; 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 18:43 | Son Güncelleme

Van-Erciş karayolunda minibüsün kaza yapması sonucu 1’i ağır 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Van-Erciş karayolunu 60’inci kilometresinde meydana geldi.

Van’da trafik kazası; 2 yaralı

Van-Erciş karayolunda minibüsün kaza yapması sonucu 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Van-Erciş karayolunu 60’inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 Z 8679 plakalı minibüsün kaza yapması sonucu sürücü ile yanında bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar çevreden geçen vatandaşlar tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Meydana gelen kazada sıkışma olduğu ihbarını alan Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, kısa sürede olay yerine gitti. Olay yerine geden ekipler, yaralıların vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılmasıyla normale döndüler. Jandarma, kaza ile ilgili tahkikatın başlatıldığı belirtildi.

Van’da trafik kazası; 2 yaralı

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