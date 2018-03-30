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Van’da trafik kazası; 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 13:36 | Son Güncelleme

Van merkez Tuşba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece Van-Erciş yolu üzerinde bulunan toptancılar sitesi önünde meydana geldi.

Van merkez Tuşba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece Van-Erciş yolu üzerinde bulunan toptancılar sitesi önünde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 65 DL 823 plakalı minibüs ile 33 DSC 30 plakalı kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında S.K., M.A., E.B., E.T. ve Z.T. isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili tahkikatın devam ettiği belirtildi.

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