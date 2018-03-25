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Van’da trafik kazası: 9 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2018 17:02 | Son Güncelleme

Van’ın Gürpınar ilçesinde bir aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 9 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 61 TD 554 plakalı araç Gürpınar ilçesine bağlı Kırkgeçit ve Kuşdağı köyü arasında şarampole yuvarlandı.

Van’ın Gürpınar ilçesinde bir aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 9 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 61 TD 554 plakalı araç Gürpınar ilçesine bağlı Kırkgeçit ve Kuşdağı köyü arasında şarampole yuvarlandı. Kazada araç içerisinde bulunan Sel Toson (21), Eaymirhan Toson (6), Asmin Toson (1), Rıfat Toson (58), Asker Toson (36), Necmettin Toson (38), Fehime Toson (50), Feyruz Toson (32) ve Ali Toson (60) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, olayla ilgili araştırmanın başlatıldığı bildirildi.

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