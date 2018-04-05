Van'da uyuşturucu imalathanesine operasyon: 5 gözaltı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN'da, polis ekiplerinin uyuşturucu imalathanesine düzenlediği operasyonda, eroin ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı istihbarat ve narkotik şube müdürlüğü ekipleri, Muradiye ilçesi Doğangün Mahallesi'nde belirledikleri 3 ayrı eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, sanayi tipi 3 ocak ve büyük 3 tüp, 1 dijital terazi, çuvallar içinde 113 paket halinde 120 kilo 305 gram eroin, 3 kazan içinde 218 kilo 840 gram likit halde eroin, 7 bidon içinde 192 kilo 040 gram asit anhidrid, 2 torba halinde 22 kilo 640 gram toz soda, 2 filtreli yüz maskesi, 1 A-K 47 marka piyade tüfeği ile 2 şarjörü ve dolu 45 fişek ele geçirildi. Operasyonun yapıldığı evlerin uyuşturucu imalathanesi olduğu belirtilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

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