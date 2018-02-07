Van’da uyuşturucu operasyonu

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 9 kilo 174 gram eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi Fikrullah Sokak üzerinde bulunan bir ikamet ve müştemilatında arama yapıldığı belirtildi. Aramada 16 paket halinde toplam 9 kilo 174 gram eroin maddesi ele geçirilirken, S.Ç., N.G., F.D., V.G. ve S.G. isimli şahıslar ise gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen S.Ç. ve S.G. adli kontrol kararı ile serbest kalırken; N.G., F.D. ve V.G. ise tutuklandı.
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