Van’da uyuşturucu operasyonu

Van’da polis ekipleri hafif ticari kamyonete narkotik köpeği ’Alfa’ ile birlikte düzenledikleri operasyonda 17 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu tacirleri, narkotik köpekleri kokuyu almaması için eroinlerin yerleştirildiği yere kolonya ve parfüm döktüler.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Van üzerinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan narkotik polisi, uyuşturucuyu Van merkeze götürecek olana hafif ticari kamyoneti takibe aldı. Kamyonet Van-Başkale karayolu üzerinde bulun bir tesiste beklediğinin tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonla araç yakalandı. Narkotik dedektör köpeği ’Alfa’nın da yardımı hafif ticari kamyonette yapılan aramada tabanına zulalanmış 34 paket halinde 17 kilo 400 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, tahkikatın başlatıldığı belirtildi. Uyuşturucu tacirleri, narkotik köpekleri kokuyu almaması için eroinlerin yerleştirildiği yere kolonya ve parfüm dökmeleri, narkotik köpeği hassas burun ’Alfa’ya takıldı

2018 yılı içerisinde yapılan 26 operasyonda toplam 811 kilo 903 gram eroin maddesi ele geçirildi.