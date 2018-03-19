Van’da uyuşturucu operasyonu

Van’da polis ekipleri hafif ticari kamyonete narkotik köpeği ’Efes’ ile birlikte düzenledikleri operasyonda kömür torbaları içerisinde 59 kilo 470 gram eroin ele geçirdi.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Van üzerinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan narkotik polisi, uyuşturucuyu Van merkeze götürecek olana hafif ticari kamyoneti takibe aldı. Kamyonet Van-Hakkari karayolu üzerinde bulun Kurubaş Geçidi mevkiinde durdurularak arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeği ’Efes’in de yardımı ile kamyonette yapılan aramada kömür torbaları içerisinde zulalanmış 113 paket halinde 59 kilo 470 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, tahkikatın başlatıldığı belirtildi.
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