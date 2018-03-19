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Van’da uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 09:58 | Son Güncelleme

Van’ın Başkale ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi.Başkale ilçesindeki Bebleşin Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Başkale-Van karayolu üzerinde bir yolcu minibüsü durduruldu.

Van’ın Başkale ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Başkale ilçesindeki Bebleşin Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Başkale-Van karayolu üzerinde bir yolcu minibüsü durduruldu. Minibüste yolcu olarak bulunan bir şüpheli şahsın arama kaydı olduğu tespit edilmesi üzerine yapılan üst aramasında, 10 gram metanfetamin ele geçirildi. Şüpheli şahıs, gerekli adli işlemleri yapılmak üzere gözaltına alındı.

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