Van'da yasa dışı bahise 11 gözaltı

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'da internet cafelerde şebeke halinde yasa dışı bahis oynatanlara yönelik polis tarafından operasyon düzenledi. Operasyonda, 1'i kamu görevlisi, 11 şüpheli gözaltına alınırken, 'yasa dışı bahis oynama' suçundan ise 219 kişiye cezai işlem uygulandı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde faaliyet gösteren internet cafelerde şebeke halinde yasa dışı bahis oynatan, 'çıkar amaçlı suç örgütü' ve 'rüşvet' suçuna karışan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Polisin 3 aylık teknik takibi sonucu düzenlenen operasyonlarda, 1'i kamu görevlisi ,10'u internet cafe işletmecisi 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 11 fişek, 6 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 4 USB flash bellek, 23 hard disk,14 cep telefonu, bahis koponları, banka dekontları, 2 banka cüzdanı ve 10 bin TL para ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler mahkemeye sevk edilirken, verdikleri ifadeler doğrultusunda gözaltına alınan 15 kişi ise sorgularının ardından serbest bırakıldı. 'Yasa dışı bahis oynama' suçundan da 219 kişiye cezai işlem uygulandığı belirtildi.
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