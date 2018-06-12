HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Van'da yasa dışı bahise 11 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2018 12:31 | Son Güncelleme

VAN'da internet cafelerde şebeke halinde yasa dışı bahis oynatanlara yönelik polis tarafından operasyon düzenledi.

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'da internet cafelerde şebeke halinde yasa dışı bahis oynatanlara yönelik polis tarafından operasyon düzenledi. Operasyonda, 1'i kamu görevlisi, 11 şüpheli gözaltına alınırken, 'yasa dışı bahis oynama' suçundan ise 219 kişiye cezai işlem uygulandı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde faaliyet gösteren internet cafelerde şebeke halinde yasa dışı bahis oynatan, 'çıkar amaçlı suç örgütü' ve 'rüşvet' suçuna karışan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Polisin 3 aylık teknik takibi sonucu düzenlenen operasyonlarda, 1'i kamu görevlisi ,10'u internet cafe işletmecisi 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 11 fişek, 6 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 4 USB flash bellek, 23 hard disk,14 cep telefonu, bahis koponları, banka dekontları, 2 banka cüzdanı ve 10 bin TL para ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler mahkemeye sevk edilirken, verdikleri ifadeler doğrultusunda gözaltına alınan 15 kişi ise sorgularının ardından serbest bırakıldı. 'Yasa dışı bahis oynama' suçundan da 219 kişiye cezai işlem uygulandığı belirtildi.

PARTNERBöylesini gördünüz mü? Böylesini gördünüz mü?
Kızının gözleri önünde eşini yastıkla boğarak öldürmüşKızının gözleri önünde eşini yastıkla boğarak öldürmüş
Devrilen kamyonun kasasındaki saman çuvalları yola saçıldıDevrilen kamyonun kasasındaki saman çuvalları yola saçıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingindeki HDP bayraklarına tepki

Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingindeki HDP bayraklarına tepki

Bu ilacı içmeyin! Ölüm saçıyor

Bu ilacı içmeyin! Ölüm saçıyor

Muğdat Çelik, Galatasaray'a imzayı atıyor

Muğdat Çelik, Galatasaray'a imzayı atıyor

Ceyda Tepeliler açıkladı: Eve eskort çağırdı, beni aldattı ve dövdü

Ceyda Tepeliler açıkladı: Eve eskort çağırdı, beni aldattı ve dövdü

24 Haziran seçimleri son anket sonucu! 'Kürt seçmen Erdoğan'ı destekliyor' dedi oy oranlarını açıkladı

24 Haziran seçimleri son anket sonucu! 'Kürt seçmen Erdoğan'ı destekliyor' dedi oy oranlarını açıkladı

İş teklifini kabul etti, kabusu yaşadı: Üzerime çıktı, beni zorla öptü

İş teklifini kabul etti, kabusu yaşadı: Üzerime çıktı, beni zorla öptü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bayram için tatil planı yapanlar dikkat! Bu tuzağa düşmeyin

Bayram için tatil planı yapanlar dikkat! Bu tuzağa düşmeyin

Binadan gelen koku cinayeti ortaya çıkardı: 3 kişi gözaltında

Binadan gelen koku cinayeti ortaya çıkardı: 3 kişi gözaltında

Trabzon'da bir doktor eşinin ‘sevgilisini’ kaçırmaya kalkıştı

Trabzon'da bir doktor eşinin ‘sevgilisini’ kaçırmaya kalkıştı

Muğla'da dehşet! Eşini boğarak öldürdü ardından bileklerini keserek intihara kalkıştı

Muğla'da dehşet! Eşini boğarak öldürdü ardından bileklerini keserek intihara kalkıştı

Antalya'da denizde cesedi bulunan Katharina Kugel'in otopsisinin ardından korkunç gerçek ortaya çıktı!

Antalya'da denizde cesedi bulunan Katharina Kugel'in otopsisinin ardından korkunç gerçek ortaya çıktı!

Ankara'da iki erkek arkadaşın dehşet gecesi! Öldürüp tecavüz etti

Ankara'da iki erkek arkadaşın dehşet gecesi! Öldürüp tecavüz etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.