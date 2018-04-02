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Van’da yerde buldukları cisim patlayan 2 çoban yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 19:56 | Son Güncelleme

Van’ın Çaldıran ilçesinde 2 çoban, yerde buldukları cismin patlaması sonucu yaralandı.Edinilen bilgiye göre olay, Çaldıran ilçesi Soğuksu Mahallesi Gülizar kırsalında meydana geldi.

Van’ın Çaldıran ilçesinde 2 çoban, yerde buldukları cismin patlaması sonucu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Çaldıran ilçesi Soğuksu Mahallesi Gülizar kırsalında meydana geldi. Çoban A.E. ve A.E., hayvanları otlatırken yerde buldukları bir cismi atarken cisim patladı. İki çoban da hafif yaralanırken, mahalle sakinleri sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı çobanlar tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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