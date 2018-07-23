Van'da, yolcu otobüsündeki lahanadan 15 kilo eroin çıktı

MURADİYE (Van), (DHA)- VAN'ın Muradiye ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yolcu otobüsünde, narkotik köpeği 'İbre' ile arama yapıldı. Aramada, valiz ve çantada, üzeri yeşil fasulye ile kapatılmış lahananın içindeki paketlerde, 15 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili K.B. adlı kadın gözaltına alındı.
Muradiye ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine bir otobüs firmasının seferlerini 15 gün boyunca teknik takibe aldı. Tekibin ardından, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Akyol'un da katıldığı operasyon için düğmeye basıldı. Van'dan Ankara'ya yolcu taşıyan otobüs, Muradiye ilçesine bağlı Alpaslan Jandarma Karakolu önündeki kontrol noktasında durduruldu. Narkotik köpeği 'İbre' de kullanılarak otobüste arama yapıldı. 'İbre', bir valiz ve çantaya tepki verince, arama yapıldı. K.B. isimli kadın yolcuya ait valiz ve çantada, üzeri yeşil fasulye ile kapatılmış lahananın içindeki paketlerde, toplam 15 kilo eroin ele geçirildi. K.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
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