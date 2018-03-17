HABER

Van’daki akaryakıt istasyonları denetlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 16:39 | Son Güncelleme

Van’da faaliyet gösteren 70 akaryakıt istasyonu denetlendi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 12-16 Mart 2018 tarihleri arasında kent genelinde faaliyette bulunan 70 akaryakıt istasyonunun denetlendiği belirtildi.

Van’da faaliyet gösteren 70 akaryakıt istasyonu denetlendi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 12-16 Mart 2018 tarihleri arasında kent genelinde faaliyette bulunan 70 akaryakıt istasyonunun denetlendiği belirtildi. Açıklamada, “Yapılan denetimler sonucunda, mevzuat hükümleri doğrultusunda teknik ve fiziki eksiklikleri tespit edilen 37 akaryakıt istasyonuna gerekli idari işlemler yapılmıştır” denildi.

Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda karar!Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda karar!
Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurduAfrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu
Mina Başaran son yolculuğuna uğurlandı!Mina Başaran son yolculuğuna uğurlandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

'Evlenmeden mi hamile kaldın?' sorusu Kırgın Çiçekler'in Songül'ünü çıldırttı

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Kaybedenler Kulübü'nün galasında skandal! Seviştiler..

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Son dakika! Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı! Ölü sayısı artıyor

Son dakika! Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı! Ölü sayısı artıyor

Bir rezalet daha! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Bir rezalet daha! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

AK Parti ve MHP'ye seçim anketi şoku! MAK Danışmanlık 'Cumhur İttifakı' anketini yayımladı

AK Parti ve MHP'ye seçim anketi şoku! MAK Danışmanlık 'Cumhur İttifakı' anketini yayımladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gaspçıların yeni tuzağı 'Hornet' arkadaşlık sitesi!

Gaspçıların yeni tuzağı 'Hornet' arkadaşlık sitesi!

Pompalı tüfekle ateş açtılar: 1 ölü, 1 yaralı

Pompalı tüfekle ateş açtılar: 1 ölü, 1 yaralı

Kargocu kılığına girip yaşlı kadının önce ellerini bağladılar sonra...

Kargocu kılığına girip yaşlı kadının önce ellerini bağladılar sonra...

Kapkaç şüphelisini, güvenlik kamerası kaydı yakalattı

Kapkaç şüphelisini, güvenlik kamerası kaydı yakalattı

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 1 milyon TL!

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 1 milyon TL!

Damat düğününde kavga çıkaran kişiyi 5 gün sonra vurdu

Damat düğününde kavga çıkaran kişiyi 5 gün sonra vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.