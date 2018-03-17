Van’daki akaryakıt istasyonları denetlendi

Van’da faaliyet gösteren 70 akaryakıt istasyonu denetlendi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 12-16 Mart 2018 tarihleri arasında kent genelinde faaliyette bulunan 70 akaryakıt istasyonunun denetlendiği belirtildi. Açıklamada, “Yapılan denetimler sonucunda, mevzuat hükümleri doğrultusunda teknik ve fiziki eksiklikleri tespit edilen 37 akaryakıt istasyonuna gerekli idari işlemler yapılmıştır” denildi.