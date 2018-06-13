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Van'daki depremde cezaevinden firar etti, evine gelince yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2018 10:57 | Son Güncelleme

VAN'da, 2011 yılında meydana gelen depremde, cezaevinden firar eden A.S., Başkele ilçesindeki evine geldiği sırada yakalandı.

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'da, 2011 yılında meydana gelen depremde, cezaevinden firar eden A.S., Başkele ilçesindeki evine geldiği sırada yakalandı.
Van'da, 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki deprem sırasında Van M Tipi Cezaevi'nde kalan A.S. firar etti. A.S.'nin yakalanması için başlatılan çalışmalardan sonuç alınamadı. Yaklaşık 2 ay önce özel ekip kuran jandarma ekipleri, A.S.'nin izine ulaştı. A.S., Başkale ilçesindeki evine gelince yakalanarak gözaltına alındı.
Hakkında 6 ayrı suçtan arama kararı bulunan A.S.'nin jandarmadaki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edileceği belirtildi.

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