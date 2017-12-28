Van'daki FETÖ operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN'da FETÖ/PDY yönelik yapılan operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Kent merkezinde sabah saatlerinde 27'i adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.