Van’daki terör saldırılarının faili öldürüldü

Mardin’in Dargeçit ilçesinde öldürülen 3 teröristten “Alişer Tori” kod adlı Burhan Duygun’un, Van’daki 4 terör saldırısının faili olduğu ortaya çıktı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Dargeçit ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarına yönelik 26 Mart’ta gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin kimliği belirlendi. “Alişer Tori” kod adlı terörist Burhan Duygun’un, terör örgütünün bombacısı olduğu öğrenildi. Teröristin, 29 Haziran 2016’da Van’ın Gürpınar ilçesindeki Güzelsu Jandarma Karakoluna bombalı araçla yapılan ve bir sivilin hayatını kaybettiği, 2’si asker 4 kişinin yaralandığı saldırının faili olduğu ortaya çıktı. Teröristin bunun yanı sıra, 17 Ağustos 2016’da Van merkez İpekyolu ilçesinde polisevi ve polis merkezinin bulunduğu binaya bomba yüklü araçla gerçekleştirilen, ikisi polis 4 kişinin şehit olduğu, 14’ü polis 71 kişinin yaralandığı, 12 Eylül 2016’da AK Parti Van İl Başkanlığının önünde bulunan polis noktası yakınında 46’sı sivil 50 kişinin yaralandığı bombalı saldırının faili olduğu tespit edildi.

Teröristin, 8 Nisan 2017’de yine İpekyolu ilçesi Hırsız deresi mevkisinde yol kenarına tuzaklanan patlayıcının infilak ettirildiği saldırının faillerinden olduğu da tespit edildi.