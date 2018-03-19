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Van’dan uyuşturucu getirip Kayseri’de satmak isteyen iki sanığa 11’er yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 13:22 | Son Güncelleme

Kayseri’de ‘torbacı’ tabir edilen kişiler aracılığı ile dağıtmak için Van ilinden uyuşturucu getiren iki kişiye yargılandıkları mahkemece ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan ayrı ayrı 11 yıl hapis ve 20’şer bin TL adli para cezası verildi.19 Aralık 2017’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden uyuşturucu getirilip ’Torbacı’ tabir edilen kişiler aracılığı ile Kayseri’de dağıtılacağı yönünde gelen ihbar üzerine operasyon yaptı.

Kayseri’de ‘torbacı’ tabir edilen kişiler aracılığı ile dağıtmak için Van ilinden uyuşturucu getiren iki kişiye yargılandıkları mahkemece ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan ayrı ayrı 11 yıl hapis ve 20’şer bin TL adli para cezası verildi.
19 Aralık 2017’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden uyuşturucu getirilip ’Torbacı’ tabir edilen kişiler aracılığı ile Kayseri’de dağıtılacağı yönünde gelen ihbar üzerine operasyon yaptı. Şüpheli Y.Ç. (30) Kayseri Otogarı’nda, N.K. (36) ise otogar dışında yakalandı. Yapılan aramada 206 gram uyuşturucu maddelerden metamfetamin maddesi ele geçirildi. Y.Ç. tutuklanırken, N.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Y.Ç. ve tutuksuz sanık N.K. ile avukatları hazır bulundu.
“Vatan evladıyım, bu tür şerefsizlik yapmam”
Tutuklu sanık Y.Ç. mahkemede uyuşturucuları Van ilinden 8 bin TL karşılığında içmek için aldığını ve İstanbul’a giderken Kayseri’de yakalandığını anlattı. Tutuksuz sanık N.K. ise uyuşturucu madde kullandığı için pişman olduğunu söyleyerek, “İki çocuğum var. Uyuşturucu kullandım ama vatan evladıyım, bu tür şerefsizlik yapmam, yapanı da hemen ihbar ederim” diye konuştu.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu sanıklar Y.Ç. ve N.K.’nin fikir, eylem birliği içinde ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan ayrı ayrı 11 yıl hapis, 20’şer bin TL adli para cezası verdi. Mahkeme, tutuksuz sanık N.K.’nin tutuklanmasına hükmetti.

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