Van’ın Erciş ilçesinde 3 bin 912 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’ın Erciş ilçesinde polis ekipleri tarafından hafif ticari kamyomette yaptıkları aramada 3 bin 912 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü:ne bağlı Erciş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, PKK/KCK/YPG terör örgütünün finansman kaynağına yönelik operasyonları devam ediyor. Bu operasyonlar kapsamında Erciş ilçesi girişinde Ağrı-Van karayolunda hafif ticari kamyomeyette ama yapıldı. Yapılan aramada 3 bin 912 paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara ele geçirirdi. Konu ile ilgili 1 şahıs gözaltına alındığı adli işlemlerin devam ettiği belirtildi.
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