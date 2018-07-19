HABER

Varile koydukları cesedi, el arabasıyla ırmağa götürmeleri kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2018 17:19 | Son Güncelleme

BARTIN'da, Hulusi G.

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN'da, Hulusi G. ve Sercan A.'nın, Şükrü Kesgin'i (38) öldürdükten sonra bacaklarını kestikleri cesedi varile koyarak el arabası ile ırmağa doğru taşıma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Bartın'da, kendilerine cinsel yönden sarkıntılık yaptıklarını iddia ettikleri Şükrü Kesgin'i sopalarla dövüp, bıçaklayarak öldürdükten sonra, bacaklarını kesip cesedini varile koyarak ırmağa atan Hulusi G. ve Sercan A.'nın sorgulamaları İl Emniyet Müdürlüğü'nde devam ediyor. Polis olayla ilgili tüm delilleri titizlikle toplarken, Hulusi G. ve Sercan A.'nın varile koydukları cesedi el arabası ile taşımaları güvenlik kameralarına yansıdı. 2 kişinin cesedi olay yerinden ırmağın bulunduğu yere yaklaşık 1200 metre boyunca el arabası ile taşıdıkları, varildeki cesedin görünmemesi için ise üzerini karton ve tahtalarla kamufle ettikleri görüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

PARTNERDikkat! Güncelleme geldi, artık bunları da göreceğizDikkat! Güncelleme geldi, artık bunları da göreceğiz
Bursa'daki cinayetin zanlısı baba ve oğlu, İstanbul'da yakalandıBursa'daki cinayetin zanlısı baba ve oğlu, İstanbul'da yakalandı
2 çocuğun yanarak ölümüyle ilgili anne ve babaanne yargılanıyor2 çocuğun yanarak ölümüyle ilgili anne ve babaanne yargılanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Küçük Leyla'nın ölümünde flaş gelişme!

Küçük Leyla'nın ölümünde flaş gelişme!

Emekliye 3’lü fırsat

Emekliye 3’lü fırsat

Çılgın Sedat'tan Adnan Oktar çıkışı: Kanıtlanırsa ülkeyi terk ederim

Çılgın Sedat'tan Adnan Oktar çıkışı: Kanıtlanırsa ülkeyi terk ederim

İzmir, Manisa ve Sivas'ta gıda zehirlenmeleri! Sayı 4 bine yaklaştı

İzmir, Manisa ve Sivas'ta gıda zehirlenmeleri! Sayı 4 bine yaklaştı

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
12 yaşındaki çocuğa 'Senden çocuk yapacağım' demişti! Sapık böyle yalvardı

12 yaşındaki çocuğa 'Senden çocuk yapacağım' demişti! Sapık böyle yalvardı

Savcı mütalaasını okudu, anne baygınlık geçirdi

Savcı mütalaasını okudu, anne baygınlık geçirdi

Denizli'nin Tavas ilçesinde korkunç olay! Yavru köpeği asarak öldürdüler

Denizli'nin Tavas ilçesinde korkunç olay! Yavru köpeği asarak öldürdüler

Kadın polis, evinde başından vurulmuş halde bulundu

Kadın polis, evinde başından vurulmuş halde bulundu

Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Maganda damat ve sağdıcı her yerde aranıyor

Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Maganda damat ve sağdıcı her yerde aranıyor

Hastanede kan donduran olay! Çocuğunun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı

Hastanede kan donduran olay! Çocuğunun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.