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Varını yoğunu yatırdığı arabayı 2 dakika çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 13:14 | Son Güncelleme

Antalya’nın Serik ilçesinde bir kişinin 4 ay önce varını yoğunu vererek 20 bin TL’ye aldığı araba düz kontak yöntemiyle 2 dakikada çalındı.Olay Serik ilçesi Orta Mahalle Ziyagökalp Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın altında meydana geldi.

Varını yoğunu yatırdığı arabayı 2 dakika çaldılar

Antalya’nın Serik ilçesinde bir kişinin 4 ay önce varını yoğunu vererek 20 bin TL’ye aldığı araba düz kontak yöntemiyle 2 dakikada çalındı.
Olay Serik ilçesi Orta Mahalle Ziyagökalp Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın altında meydana geldi. Ersen Tekirarslan 4 ay önce bütün birikimini yatırarak 20 bin TL’ye 09 NK 657 plakalı otomobili satın aldı. İlçede bir otelde asgari ücret ile çalışan Tekiraraslan, sabah işe gitmek için kalktığında arabasının yerinde olmadığını görünce şok oldu. Çevrede kısa bir araştırma yapan genç adam bir sonuç alamadı. Bunun üzerine bir apartmanın önünde bulunan güvenlik kamerasını izleyen Tekirarslan aracının sabah erken saatlerde bir kişi tarafından çalındığını gördü. Yaşadığı durum karşısında şaşkın olan genç adam, karakola giderek aracının bulunması için şikayetçi oldu.
Öte yandan hırsızın otomobili çalma anı ise kameralar tarafından kaydedildi. Görüntülerde sabah 5.30 sıralarında arabanın olduğu apartmana doğru yaklaşan bir kişi bir arabanın geldiğini görünce hızla geri kaçıyor. Araç gidince tekrar hedefine doğru yaklaşan hırsız arabanın yanında bir süre oylanıyor. Hırsız, daha sonra arabanın ön ışıklarını da yakarak hızla kaçıyor.
Arabasının düz kontak yöntemi ile çalıştırıldığını belirten Tekirarslan ise şikayetçi olarak aracının bulunmasını istedi. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Varını yoğunu yatırdığı arabayı 2 dakika çaldılar

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