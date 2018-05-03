HABER

Varto'da PKK operasyonunda 6 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 03.05.2018 10:57 | Son Güncelleme

MUŞ’un Varto ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanan 20 kişiden 6'sı, tutuklandı.

Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA)- MUŞ’un Varto ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanan 20 kişiden 6'sı, tutuklandı.
Varto ilçesi Toklu Jandarma bölgesine bağlı köylerde PKK/KCK terör örgütüne üye oldukları, örgüte yardım ve yataklık ettikleri, Bulanık- Varto yolunun kesilmesi olayına karıştıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Jandarmanın önceden belirlediği adreslere yaptığı baskınlarda, 20 kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede şüphelilerden 6'sı tutuklandı. 14 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Hakan Bayrakçı: Erdoğan ilk turda çıkamazHakan Bayrakçı: Erdoğan ilk turda çıkamaz
Mezuniyet töreni kabus oldu! Herkes telefona sarıldıMezuniyet töreni kabus oldu! Herkes telefona sarıldı
Dört parti ittifakta anlaştıDört parti ittifakta anlaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

Konya merkezli 34 ilde FETÖ operasyonu! 70 kişi hakkında yakalama kararı

Erdoğan, CHP'nin adayını el altından belirledi

Erdoğan, CHP'nin adayını el altından belirledi

Diriliş Ertuğrul'da Halime Hatun'un ölüm sahnesi ve Ertuğrul Bey'in gözyaşları herkesi duygulandırdı

Diriliş Ertuğrul'da Halime Hatun'un ölüm sahnesi ve Ertuğrul Bey'in gözyaşları herkesi duygulandırdı

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

Ve şok kararı açıkladılar! Talisca...

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

İngiltere'de korkunç olay! Öldüren fantezi!

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Taksim'de 'Fırça düşürme taktiği' ile turistlere kabusu yaşattılar

Taksim'de 'Fırça düşürme taktiği' ile turistlere kabusu yaşattılar

'Ölmemesinden dolayı pişmanım' demişti! Katilin yeni ifadesi şaşkına çevirdi

'Ölmemesinden dolayı pişmanım' demişti! Katilin yeni ifadesi şaşkına çevirdi

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!

Tüm şehri çürük yumurta kokusu sardı! Vatandaşlar isyan etti

Tüm şehri çürük yumurta kokusu sardı! Vatandaşlar isyan etti

Bodrum'da korkutan yangın! İş yeri sahibi: Çıldırmak üzereyim, bittim ben!

Bodrum'da korkutan yangın! İş yeri sahibi: Çıldırmak üzereyim, bittim ben!

İzmir'de sokak ortasında dehşet! Çatışma anı kamerada!

İzmir'de sokak ortasında dehşet! Çatışma anı kamerada!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.