Varto'da PKK operasyonunda 6 tutuklama

Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), (DHA)- MUŞ’un Varto ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanan 20 kişiden 6'sı, tutuklandı.
Varto ilçesi Toklu Jandarma bölgesine bağlı köylerde PKK/KCK terör örgütüne üye oldukları, örgüte yardım ve yataklık ettikleri, Bulanık- Varto yolunun kesilmesi olayına karıştıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Jandarmanın önceden belirlediği adreslere yaptığı baskınlarda, 20 kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede şüphelilerden 6'sı tutuklandı. 14 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
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