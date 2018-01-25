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Vatan Caddesi'nde damperi açılan hafriyat kamyonu trafik tabelasını devirdi

YAŞAM HABERLERİ | 25.01.2018 19:06 | Son Güncelleme 46 dakika önce

Cüneyt CENGİZ -İbrahim AKTÜRK- Murat SOLKA-Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)-VATAN Caddesi Bayrampaşa istikametinde seyir halindeki hafriyat kamyonunun açılan damperi trafik tabelalarını yıktı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.

Kaza saat 18.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Vatan Caddesi'nde ilerleyen hafriyat kamyonunun sürücüsü, yanlışlıkla damperi açtı. Damper trafik levhalarına çarptı. Kaza nedeniyle yol, Bayrampaşa istikametine trafiğe kapandı. Olay yerine vinç çağrıldı. Vinçle devrilen talebalaları kaldırma çalışması başladı.

(FOTOĞRAF)

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