Vatan Caddesi'nde damperi açılan hafriyat kamyonu trafik tabelasını devirdi

Cüneyt CENGİZ -İbrahim AKTÜRK- Murat SOLKA-Alper KORKMAZ/İSTANBUL,(DHA)-VATAN Caddesi Bayrampaşa istikametinde seyir halindeki hafriyat kamyonunun açılan damperi trafik tabelalarını yıktı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.
Kaza saat 18.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Vatan Caddesi'nde ilerleyen hafriyat kamyonunun sürücüsü, yanlışlıkla damperi açtı. Damper trafik levhalarına çarptı. Kaza nedeniyle yol, Bayrampaşa istikametine trafiğe kapandı. Olay yerine vinç çağrıldı. Vinçle devrilen talebalaları kaldırma çalışması başladı.
(FOTOĞRAF)
Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye sınırında
Afrin operasyonunda son dakika gelişmesi! İşte helikopterlerin en net fotoğrafı
Azeri vekilden anlamlı çıkış
Kürtler Soçi zirvesinde yer alacak mı?
Meral Akşener'den flaş Suriye çıkışı: Derhal Esad ile görüşmelere başlayın
Ali Dede'den kötü haber!
Gelin ile görümce birlikte kaçtı
Ömer Faruk Eminağaoğlu CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı
Ünlü oyuncu gözyaşları içinde itiraf etti: İç çamaşırımın içine sıkıştırıyordum
İşte Türkiye'nin şiddet ve cinayet haritası
Okuyucu Yorumları 0 yorum