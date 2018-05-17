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Vatan Caddesi'nde tuhaf olay; yola saçılan dövizin sırrı araştırılıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2018 18:04 | Son Güncelleme

FATİH Vatan Caddesi’nde yola saçıldığı belirlenen ve yaklaşık 10 bin Euro olduğu belirtilen dövizin sırrı çözülemedi.

Vatan Caddesi'nde tuhaf olay; yola saçılan dövizin sırrı araştırılıyor

Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)-FATİH Vatan Caddesi’nde yola saçıldığı belirlenen ve yaklaşık 10 bin Euro olduğu belirtilen dövizin sırrı çözülemedi.
İddiaya göre Vatan Caddesi'nde saat 15.30 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler yola döviz saçtı. Iraklı Celal Hüseyin'in yola saçılmış dövizi görünce polise bildirdi. Celal Hüseyin olay yerine gelen polise, elindeki 400 Euro'yu teslim etti. Celal Hüseyin, diğer paranın yoldan geçenler tarafından toplandığını iddia etti. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.
Celal Hüseyin, “Yaklaşık 10 bin Euro sokağa dökülmüş. Ben topladıklarımı polise verdim. Herkes topladı, gitti" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

Vatan Caddesi'nde tuhaf olay; yola saçılan dövizin sırrı araştırılıyor

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