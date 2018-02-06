Vatandaş sokakta görür görmez donup kaldı!

4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle hazırlanan videoyu gören vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı.

Kanser farkındalığı için yayınlanan video hasta yakınlarını duygulandırdı

1 / 6 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle kentin farklı noktalarında dijital ekranlarda gösterilen bir klip ile anlamlı bir farkındalık çalışmasına imza attı. Dijital ekranlarda ilk bakışta sıradan bir reklam filmi gibi başlayan görüntüler, daha sonra vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı.

2 / 6 Kısa film şeklinde yapılan farkındalık çalışması için, vatandaşların sıklıkla bulunduğu tramvay durakları, yürüyüş yolları seçildi. Dijital ekranlarda gösterilen filmde ilk önce saçları rüzgarda dalgalanan bir kadının olduğu görüntüler verildi.

3 / 6 Vatandaşların sıradan bir reklam filmi olarak gördüğü görüntülerde rüzgarda saçları dalgalanan kadının bir süre sonra saçlarının kökünden uçtuğu görüldü. Ardından da görüntüler eşliğinde 4 Şubat’ın Dünya Kanser Günü olduğu ve erken teşhisin önemine ilişkin bilgilendirici yazılar ekrana yansıtıldı. Farkındalık çalışmasında yer alan görüntülerin sonunda ise 'Ücretsiz kanser taraması için lütfen erken teşhis tarama eğitim merkezlerine (KETEM) başvuru yapın' uyarısı da yapıldı.

4 / 6 Kanser hastası yakınları duygu dolu anlar yaşadı Vatandaşların, özellikle de kanser hastası yakınlarının bu görüntüleri izlerken yaşadığı duygu dolu anlar ise çalışmayı farklı bir boyuta taşıdı. Farkındalık filminin sonunda gerçeğin farkına varan vatandaşların bazıları gözyaşlarını tutamadı. Kanser hastası yakını olan bazı vatandaşlar ise yaşadıkları zorlukları kameralara anlattılar.

5 / 6 "Yüzde 30 azalabilecek" Öte yandan yeni veriler, uluslararası düzeyde her yıl 18 milyar dolarlık kaynak ayrıldığı takdirde 2030 yılına kadar düşük ve orta gelir düzeyindeki ülkelerde ölümlerin yüzde 30 kadar azaltılabileceğini gösteriyor.