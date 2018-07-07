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Vatandaşı telefonla dolandırdıktan 6 saat sonra yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2018 23:36 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Çine ilçesinde, kendilerini savcı olarak tanıtarak bir kişiyi 18 bin TL dolandıran 3 kişi, jandarma ekiplerinin takibi sonucu olaydan 6 saat sonra Afyonkarahisar'da yakalandı.

Vatandaşı telefonla dolandırdıktan 6 saat sonra yakalandılar

Burhan CEYHAN/ÇİNE (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Çine ilçesinde, kendilerini savcı olarak tanıtarak bir kişiyi 18 bin TL dolandıran 3 kişi, jandarma ekiplerinin takibi sonucu olaydan 6 saat sonra Afyonkarahisar'da yakalandı.
Olay, dün saat 11.00 sıralarında Kabataş Mahallesi'nde meydana geldi. Cep telefonuyla Emir Hüseyin Demir'i arayan şüpheli, kendisini Çine Cumhuriyet Savcısı olarak tanıttı. Telefondaki dolandırıcı Demir'e, 'Başkalarına ait altınları evinde bulundurduğu için suç işlediğini, bu nedenle kendisine ait altın ve paraları evine gelecek sivil polislere teslim etmesini' söyledi. Bunun üzerine kısa süre sonra Demir'in evine gelen iki şüpheli, sivil polis olduğunu söyleyerek Demir'den 12 bin 750 TL, 1 adet Cumhuriyet Altını, 4 bin TL değerinde muhtelif altın ve bir adet zincir kolyeyi alarak evden ayrıldı. Bir süre sonra durumdan şüphelenen Emir Hüseyin Demir, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma, şüphelileri olaydan yaklaşık 6 saat sonra Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler C.G., Y.G. ve I.K.'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Vatandaşı telefonla dolandırdıktan 6 saat sonra yakalandılarVatandaşı telefonla dolandırdıktan 6 saat sonra yakalandılar

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