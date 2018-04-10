Vatandaşın şüpheli valiz merakı

Samsun’da kaldırıma bırakılan şüpheli valiz şehirde paniğe neden olurken, çevredeki vatandaşlar ise cep telefonlarıyla sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmak için birbirleriyle yarıştı.
Olay, İlkadım ilçesi 100. Yıl Bulvarı İlkadım Belediyesi Gazi Hizmet Binası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırım üzerinde duran valizi gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Polisler muhtemel bir olumsuzluğa karşı şerit çekerek çevrede geniş güvenlik önlemi aldı ve vatandaşları olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. O anlarda ise meraklı vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak, sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmak için adeta birbirleriyle yarıştı. Vatandaşların o anı objektiflere yansıdı.
Olay yerine gelen bomba imha ekibi tarafından fünye ile kontrollü şekilde patlatılan valiz boş çıktı.
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın çağrısına yanıt: Er meydanını tespit et, gelmeyen şerefsizdir
2 erkeğin sır intiharı! Polis kanlar içinde buldu
Suudi Prens'e Fransa'da porno şoku! Sahnelerden fotoğraf da var
Hakkari Dağlıca'dan kahreden şehit haberi!
Yerküredeki göç tarihini değiştirecek 85 bin yıllık keşif!
Gündemi sarsan iddia: Suriye'yi Kıbrıs Rum Kesimi'nden vuracak
AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi
Genç kadını canlı canlı mumyaladılar!
Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor
Yalıda inceleme başladı... İşte ilk tespitler
Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor
Apple'ın yeni bombası işte böyle olacak!
Ne iPhone X ne Galaxy S9: Huawei Mate 20 AnTuTu’yu salladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum