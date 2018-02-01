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Vatandaşlar ihbar etti! İşkenceye uğrayan küçük kız her yerde aranıyor

YAŞAM HABERLERİ | 01.02.2018 08:41 | Son Güncelleme

Gaziantep'te yardımsever bir kişi, dilencilik yapan ve yanına yardım almaya gelen Suriyeli çocuğun darp edilip, işkence gördüğünü fark etti. Babasının baskısı ile kendisini zabıtaların dövdüğünü ileri süren kız çocuğuna, babası tarafından işkence yapıldığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'te dilencilik yapan Suriye uyruklu 7-8 yaşlarındaki M.A., ismi öğrenilemeyen annesi ile birlikte bir yardımseverin yanına yardım almak için gitti. Darp edildiği ve işkence gördüğü anlaşılan çocuk, babası Ahmet A.'nın da baskısıyla kendisine zabıta tarafından işkence edildiğini ileri sürdü. Kızın, dilenirken kendisini yakalayan zabıta ekipleri tarafından dövüldüğü yönündeki iddiası ortalığı karıştırdı.

BABA SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Hayırsever bazı vatandaşlar, kız çocuğunun sırtındaki yaraları görüntüleyerek, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerine ulaştırdı. İddia üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, kızın bilgilerine ulaşarak yaptıkları incelemede M.A.'ya hiç bir işlem yapılmadığını belirledi. Zabıta ekiplerinin aileden davacı olacağının söylenmesi üzerine ise baba Abdullah A. suçunu itiraf etti. Baba Abdullah A.'nın, kızını dilenmek istememesi ve dilendiği zaman da para getirmemesi nedeniyle darp ettiğini söylediği ileri sürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Babanın itirafı üzerine polise haber verildi. Cep telefonu ile çekilen görüntülerin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ailenin ifadesine başvurmak üzere adrese giden polis ekipleri, kızı ve ailesini evde bulamadı. Polis her yerde babası tarafından işkence edildiği ileri sürülen kızı ve babasını arıyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Çocuk işkence mülteci dilenci Suriye

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