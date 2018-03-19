Vatandaşlar yakaladı! Polis ellerinden zor aldı

Olay, İzmit Ömerağa Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Şehrin en kalabalık noktalarından biri olan Fevziye Camii önünde E.C.K., bir kadının çantasını alarak kaçmaya başladı.
Kadının çığlını duyanlar çevredekiler, kaçmaya çalışan E.C.K.'yı yakalayarak dövmeye başladı.
Bu sırada çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri E.C.K.'yı linç etmek isteyen öfkeli kalabalığın elinden kurtardı.
Gözaltına alınan E.C.K. polis merkezine götürüldü.
(DHA)
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