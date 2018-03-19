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Vatandaşlar yakaladı! Polis ellerinden zor aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 01:17 | Son Güncelleme

İzmit'te, bir kadının çantasını alarak kaçmaya çalışan kapkaççıyı vatandaşlar yakaladı. Öfkeli kalabalığın linç etmek istediği kapkaççıyı polis kurtardı.

Vatandaşlar yakaladı! Polis ellerinden zor aldı

Olay, İzmit Ömerağa Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Şehrin en kalabalık noktalarından biri olan Fevziye Camii önünde E.C.K., bir kadının çantasını alarak kaçmaya başladı.

Kadının çığlını duyanlar çevredekiler, kaçmaya çalışan E.C.K.'yı yakalayarak dövmeye başladı.

Bu sırada çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri E.C.K.'yı linç etmek isteyen öfkeli kalabalığın elinden kurtardı.

Gözaltına alınan E.C.K. polis merkezine götürüldü.

(DHA)

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izmit kapkaç polis linç

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