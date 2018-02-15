Vatandaşlar yakaladı, tekme tokat dövüp polise teslim etti

Olay, 10 Şubat günü Seyhan ilçesinde kentin en işlek caddelerinden biri olan Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Adil G., iddiaya göre önünde yürüyen E.T. ile yanındaki isimlerinin açıklanmasını istemeyen 2 kadını, hem elle hem de sözle taciz etti. Şoke olan 3 kadın bağırarak yardım istedi.

Çevredekiler Adil G.’yi yakaladı. Toplanan onlarca kişi, yol kenarında bir binanın yanına götürdükleri Adil G.’yi tekme tokat dövdü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kalabalık, Adil G.’yi polis ekiplerine teslim etti.

Kadınların şikâyetçi olduğu Adil G., polis merkezinde ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanmasına karar verilerek cezaevine gönderildi. (DHA)