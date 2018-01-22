Vatandaşlara bayrak dağıttı, zeytin dalı salladı

KİLİS (DHA)Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Kilis'te sivil toplum kuruluşları ile düzenlenen toplantının ardından beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ile birlikte esnafı ziyaret etti. Esnafla sohbet edip Türk bayrağı dağıtan Akdağ, dolaştığı cadde üzerindeki bir zeytin ağacından kopardığı dalı havaya kaldırıp, bir süre salladı.