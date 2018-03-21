Vatandaşlara ’Kesik lastik’ şoku

Kayseri’de 15 otomobilin lastiğini kesen şahıs ya da şahıslar kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde otomobillerinin başına gelen vatandaşlar, kesik lastikleri görünce polise başvurdu.
Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi Köprülü Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, cadde üzerine park halinde bulunan otomobillerin lastikleri kişi veya kişilerce kesildi. Sabahın erken saatlerinden itibaren otomobillerinin başına gelen vatandaşlar, lastiklerin kesildiğini görünce polis başvurdu. İhbar üzerine caddeye gelen polis ekipleri, lastikleri kesilen otomobilleri tespit ederek tutanak tuttu. Olay yeri inceleme ekipleri de otomobillerin üzerinde çalışma yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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