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Vatandaşların banka hesaplarını boşaltan 17 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 17:07 | Son Güncelleme

Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonda vatandaşların banka hesaplarını boşaltarak lüks yaşam sürdükleri belirlenen 17 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Kayseri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Kayseri merkezli operasyon yapıldı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonda vatandaşların banka hesaplarını boşaltarak lüks yaşam sürdükleri belirlenen 17 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Kayseri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Kayseri merkezli operasyon yapıldı. Bankaların sahte sitesini oluşturmak suretiyle, banka şubesine erişim yapmaya çalışan banka müşterilerinin şifre ve bilgilerini ele geçirip, hesaplarından para transfer işlemi yaparak, banka müşterilerinin hesaplarını boşaltan, ayrıca başka şahıslara ait banka hesap kartlarını toplayan 17 şüpheli, teknik ve fiziki takip neticesinde düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan şüpheli şahıslar ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda, banka müşterilerinin hesaplarından transfer ettikleri yüksek meblağlardaki tutarları, başkasına ait banka kartlarına aktardıkları ve bu tutarları banka hesaplarından çekerek lüks bir yaşam sürdürdükleri belirlendi.
Gözaltına alınan 17 şüpheli şahıs ile ilgili sorgulama devam ediyor.

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