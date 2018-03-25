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Vatandaşların başı dolandırıcılarla belada

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2018 15:01 | Son Güncelleme

Zonguldak Alaplı ilçesinde telefon dolandırıcılığı olaylarının sayısında son günlerde ciddi artış yaşandı.Geçtiğimiz günlerde Alaplı’da telefon dolandırıcıları tarafından hesabındaki paraların Kobani’ye gönderileceği bahanesiyle bir kişi dolandırılmıştı.

Zonguldak Alaplı ilçesinde telefon dolandırıcılığı olaylarının sayısında son günlerde ciddi artış yaşandı.
Geçtiğimiz günlerde Alaplı’da telefon dolandırıcıları tarafından hesabındaki paraların Kobani’ye gönderileceği bahanesiyle bir kişi dolandırılmıştı. Bu olayın üzerinden çok geçmeden kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, Alaplı İlçesinde oturan T.D isimli bir vatandaşı 9 bin lira dolandırdı.
Olay sonrası inceleme başlatan Alaplı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cep telefonuyla aradıkları vatandaşlara kendisini polis, asker veya savcı olarak tanıtıp dolandıran şahıslara yönelik vatandaşları bilinçlendirme çalışmalarına da ağırlık verdi.
İlçede aynı yöntemle artan dolandırıcılık olaylarına karşı Banka ATM’leri ve PTT binası önünde nöbet tutan ekipler, para yatırmaya gelen vatandaşları dolandırıcılara karşı uyarıyor. Polis ekiplerinin çalışmalarının yanı sıra Alaplı Belediye Başkanlığınca hoparlörlerden yapılan anonslarla vatandaşlar daha dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.
Konu hakkında Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Hiçbir polis, hakim, savcı veya kamu görevlisi, vatandaştan para talep etmez. Benzer olayların yaşanmaması ve vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bu tür kişilere itibar etmeyerek, hemen 155 Polis İmdat telefonunu arayarak yada İlçe Emniyet Müdürlüğümüze gelerek yardım isteyiniz” ifadelerini kullanıldı.

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