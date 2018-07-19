"Vatman" figürü Madame Tussauds'da

İSTANBUL, (DHA)-BEYOĞLU İstiklal Caddesi’nin simgesi 1950’li yıllardaki nostaljik tramvayın ikonik sürücüsü "Vatman" figürünün balmumu heykeli, Madame Tussauds İstanbul’da sergilenmeye başladı. Tanıtımda Vatman figürünün yanı sıra, Türk sanat müziğinin unutulmaz ismi Zeki Müren’in de balmumu heykeli yer aldı. Balmumu heykelleri, ünlü sanatçının “Beyoğlu’nda Gezersin” isimli şarkısıyla birlikte, İstiklal Caddesi’nde yapılan nostaljik tramvay seferiyle tanıtıldı. Zeki Müren ve Beyoğlu Belediyesi, İETT Genel Müdürlüğü ve Madame Tussauds İstanbul iş birliği ile yapılan "Vatman" figürü, vatandaşlar tarafından da büyük beğeni topladı. "BEYOĞLU HEM İSTANBUL’U HEM TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDİYOR" Şehir kültüründe binalar kadar insanların da önemli olduğuna dikkat çeken Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Şehirleri insanlar, binalar ve onların hikayeleri oluşturuyor. Beyoğlu bu anlamda hem İstanbul’u hem de Türkiye’yi temsil ediyor. Madame Tussauds, dünyaca meşhur insanlar üzerinden hikayeler kuran bir müze. Bugün bu balmumu heykellerinin içerisinde, sanat dünyamızın sanat güneşi Zeki Müren’in balmumu heykelini de katmış oldu. Aynı zamanda Beyoğlu nostaljisinde vatmanlar geçmişte hayatımızın önemli bir parçasıydı. Tramvay hala yaşıyor, onu da bir anlamda orada yaşatmayı arzu ettiler. Yerli, yabancı Beyoğlu’na gelen insanlar, bizim kültürümüzü, Anadolu kültürünü, sosyal hayatımızı anlamaya, tanımaya geliyorlar. Dolayısıyla bu çerçevede insanımızı, değerli şahsiyetleri bizlere tanıtma fırsatı bulabildiğimiz için mutluyuz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. 61 FARKLI FİGÜR YER ALIYOR Yaklaşık 8 ayda tamamlanan vatman figürünün, İETT arşivlerinin incelenmesi sonucunda yapıldığı öğrenildi. İstiklal Caddesi’nde bulunan Madame Tussauds İstanbul’da, Vatman ve Zeki Müren figürlerinin yanı sıra, siyasetten müziğe, spordan bilime kadar 61 farklı figür sergileniyor.
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