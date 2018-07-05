HABER

Vatmanın dikkati hayat kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2018 12:01 | Son Güncelleme

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi Akçaray seferi sırasında vatmanın dikkati ve hızlı davranması, bir kadının hayatını kurtardı.

Vatmanın dikkati hayat kurtardı

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi Akçaray seferi sırasında vatmanın dikkati ve hızlı davranması, bir kadının hayatını kurtardı.
İzmit Mehmet Ali Paşa tramvay durağında beklerken aniden kalkan yaşlı kadın, tramvay yoluna adım attı. Durağa yaklaştığı sırada tramvay yoluna inen yaşlı kadını gören vatman Mustafa Coşkun, frenleme yaparak tramvayı durdurdu, çok az bir mesafe kala kadının ezilmesini engellemiş oldu. Ttramvayı görmeyen yaşlı kadın, son anda tramvayı fark edince kaldırıma oturdu.
Vatmanın anlık durmasıyla olay atlatılırken, yaşlı kadına durakta bekleyenler ve güvenlik görevlileri yardım etti. Olay, tramvayın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Vatman Mustafa Coşkun, "Kadının ilerlediğini gördüm. Ancak yola ineceğini düşünmedim. Son anda yola adım atınca refleksle tramvayı durdurdum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Vatmanın dikkati hayat kurtardı

PARTNERAvustralya'da garajını temizlerken çıkanı görünce...Avustralya'da garajını temizlerken çıkanı görünce...
Kamyonetin çarptığı Buse öldüKamyonetin çarptığı Buse öldü
Katilinden kaçtı ama kurtulamadıKatilinden kaçtı ama kurtulamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Negahan Alçı böyle veda etti

Negahan Alçı böyle veda etti

Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneyelim derse' yokum!

Muharrem İnce: CHP 'denenmişi deneyelim derse' yokum!

Sakarya'daki KYK yurdunda 'şort' skandalı! Genç kız sosyal medyadan paylaştı

Sakarya'daki KYK yurdunda 'şort' skandalı! Genç kız sosyal medyadan paylaştı

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

Gizem Özdilli, Şener Özbayraklı'yı ifşa etti

Gizem Özdilli, Şener Özbayraklı'yı ifşa etti

Bergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: Çıldıracağım

Bergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: Çıldıracağım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eskişehir'de yolcu otobüsü yandı

Eskişehir'de yolcu otobüsü yandı

Kardeşlerin yol kavgası kanlı bitti

Kardeşlerin yol kavgası kanlı bitti

İçtikleri tütünden etkilenen 3 arkadaş hastanelik oldu

İçtikleri tütünden etkilenen 3 arkadaş hastanelik oldu

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun son sözleri yürek burktu

Sakarya'da 'pire için yorgan yakmak' atasözü gerçek oldu

Sakarya'da 'pire için yorgan yakmak' atasözü gerçek oldu

Sakarya’da fuhuş operasyonu! İkisi travesti olmak üzere çok sayıda hayat kadını...

Sakarya’da fuhuş operasyonu! İkisi travesti olmak üzere çok sayıda hayat kadını...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.