Ve o genç doktor oldu

Son Güncelleme 2 saat önce YAŞAM HABERLERİ | 03.01.2018 08:50 |2 saat önce

Diyarbakır’da 3 Ocak 2008’de terör örgütü PKK’nın askeri servis aracına bombalı araçla düzenlediği ve 6’sı öğrenci 7 kişinin öldüğü saldırının bugün yıldönümü. O saldırıda iki bacağı kırılan ve dalağı parçalanan ve ölümden dönen Görkem Emre Öz, teröre yenilmedi, evdeki yatağında çalıştı, saldırıdan birkaç ay sonra sınava girdi, kazandı ve sonunda doktor oldu.

Dicle Üniversitesi’nde akademisyen bir babanın ve emekli bir annenin iki çocuğundan biriydi Görkem Emre Öz. 3 Ocak 2008 tarihinde PKK terörörgütünün bomba yüklü araçla askeri servis aracını hedef aldığı saldırıda terör mağduru oldu. Şu anda 27 yaşında olan Görkem Emre Öz, saldırının düzenlendiği gün Diyarbakır Fen Lisesi son sınıf öğrencisi olarak üniversite sınavına hazırlanmak için devam ettiği dershaneye gitti. Üç arkadaşıyla dershane önünde sabah grubunun çıkışını bekliyordu. Öz, bugün yıl dönümü olan terör saldırısına ilişkin şunları anlattı: PATLAMA ANINI ANLATTI “Normal bir gündü aslında. Okuldan çıkıp dershaneye etüde gitmiştik. Kantinde oturuyorduk. Kantin çok kalabalık olunca biz de ‘Dışarı çıkalım, hava alalım’ diye düşündük. Saat 16.50 civarıydı. 4 arkadaş dışarı çıktık. Dersteki öğrenciler 5 dakika sonra dağılacaktı. Malum patlama gerçekleşti. Sonra boş bir arazi vardı dershanenin önünde, 1-2 dakika sonra kendimizi orada bulduk. 1-2 dakika kadar bilinç kaybı yaşadım. Çok değişikti. Çok sıcaktı hava, patlamanın etkisiyle. Bir patlama daha olacak diye çekinip, arkadaşlarımdan beni geri çekmesini rica ettim. Hemen ambulanslar geldi. Daha sonra hastanelere dağıldık.”

Görkem Emre Öz’ün iki bacağı kırılmış ve dalağı da parçalanmıştı. Öz, 1 ayı hastanede olmak üzere 3-4 ay yatarak tedavi gördü. Bacaklarına platin takıldı ve dalağı da alındı. Öz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ne olduğunu anlayamadım. Kaldırımda arkadaşlarla sohbet ederken bir anda başka bir dünyaya geçiyorsunuz. Ben önce devlet hastanesine, sonra Dicle Üniversitesi’ne sevk edildim. İki bacağım kırıktı, dalağıma şarapnel girmişti.” EVDE ÇALIŞTI ÜNİVERSİTEYİ KAZANDI Görkem Emre Öz’ün hayali doktor olmaktı. Çok küçük bir adım kalmışken bu hayalinden vazgeçemezdi. Okula ve dershaneye gidemedi ancak evde derslerine çalışmayı sürdürdü. Saldırıdan birkaç ay sonra girdiği üniversite sınavında 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı: “Geçmişe dönemiyorsunuz, bir şeyi değiştiremiyorsunuz. Önünüze bakmanız gerekiyor. Biraz da inanç gerekiyor. 3 Ocak’tan sonra çalışmaya başlamadım. Daha önce de bir emek verdiğim için o emeğin de boşa gitmemesi gerekiyordu. Şartlar zordu. Sağlık olarak ağrı, sızı, psikolojik olarak değişik duygular içinde oluyorsunuz ama bir şekilde hayatın da devam ettiğinin farkındasın. Dolayısıyla elimden geleni yapmaya çalıştım.”