HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Veliler ile okul yönetimi arasında ücret gerginliği

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2018 22:04 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de bulunan Mehmetçik İlköğretim okulunun velileri, okul bahçesinde kurulan şişme lunapark için öğrencilerden para toplandığı iddiasıyla okul yönetimini protesto etti.

Alper KORKMAZ /İSTANBUL(DHA)-SULTANGAZİ'de bulunan Mehmetçik İlköğretim okulunun velileri, okul bahçesinde kurulan şişme lunapark için öğrencilerden para toplandığı iddiasıyla okul yönetimini protesto etti. Mehmetçik İlköğretim Okulu'nun velilerinin iddiasına göre, okul bahçesine kurulan şişme lunapark için öğrencilerden 10 TL ücret talep edildi. Bu ücreti vermeyen öğrenciler ise iddiaya göre teneffüse çıkarılmadı. Olayı duyan veliler, duruma tepki göstermek için okul önünde toplandı. Okulun karşısına "Ticarethane değil okul, müşteri değil öğrenci " yazılı pankart asan veliler okul yönetimi aleyhinde slogan attı. Yaşanan gerginlik üzerine okula polis ve çok sayıda zırhlı araç sevk edildi. Polis ekipleri ile veliler arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. "OKULUMUZ TİCARETHANEYE DÖNDÜ" Öğrenci velilerinden Esin Taştan, "Artık okulumuz ticarethaneye döndü. Her hafta velilerin para vermesinden yorulduk. Paramızın ne için toplandığını bilmiyoruz. Hiç mi devlet yardım etmiyor. Yoksa bunlar cebe mi atılıyor. Şimdi de oyun parkı getirildi. Burası vakıf değil, yardım diye bir şey olamaz" diye konuştu. Bir başka veli Döne Türker ise, "Yok tiyatro parası, yok sirk parası sürekli para toplanıyor ama bu paraların nereye gittiğini bilmiyoruz. Hiç bir şey yapılmıyor okulumuza" dedi. Okul yönetiminin istifası için imza toplayan veliler, daha sonra okul önünden ayrıldı.

PARTNERHerkesin 'öldü' dediği kız, 4 yıl sonra gözlerini açtıHerkesin 'öldü' dediği kız, 4 yıl sonra gözlerini açtı
Veliler ile okul yönetimi arasında ücret gerginliğiVeliler ile okul yönetimi arasında ücret gerginliği
İzmir'de korkutan yangınİzmir'de korkutan yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

Fatih Portakal'dan Türk televizyonlarına geçecek zafer

Fatih Portakal'dan Türk televizyonlarına geçecek zafer

Nihat Hatipoğlu'nu güldüren uzun saç sorusu: Oğlum da ben de günah işlemiş olabilir miyiz?

Nihat Hatipoğlu'nu güldüren uzun saç sorusu: Oğlum da ben de günah işlemiş olabilir miyiz?

MHP'de milletvekili adayı gösterilmeyen Oktay Vural'dan ilk açıklama

MHP'de milletvekili adayı gösterilmeyen Oktay Vural'dan ilk açıklama

Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü

Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
2,5 yaşındaki çocuk 12 saat sonra böyle bulundu

2,5 yaşındaki çocuk 12 saat sonra böyle bulundu

Aylarca taciz etti, yetmedi kocasını sokak ortasında öldürdü

Aylarca taciz etti, yetmedi kocasını sokak ortasında öldürdü

Üniversiteli öğrenci tuvalette doğum yaptı, bebeği sırt çantasına koydu

Üniversiteli öğrenci tuvalette doğum yaptı, bebeği sırt çantasına koydu

Ayağıyla araba süren adamla ilgili yeni gelişme!

Ayağıyla araba süren adamla ilgili yeni gelişme!

Cadde ortasında saç saça baş başa kavga ettiler

Cadde ortasında saç saça baş başa kavga ettiler

Vatandaşın dikkati küçük kızı ölümden kurtardı

Vatandaşın dikkati küçük kızı ölümden kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.