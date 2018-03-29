HABER

Venezula’da karakolda ayaklanma: 68 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 10:31 | Son Güncelleme

Venezuela’nın Carabobo eyaletinde bir polis karakolunda çıkan ayaklanma sırasında meydana gelen yangında 68 kişi hayatını kaybetti.Carabobo eyaletindeki Valencia kentinde, bir polis karakolundaki hücrelerde ayaklanma çıktı.

Venezuela’nın Carabobo eyaletinde bir polis karakolunda çıkan ayaklanma sırasında meydana gelen yangında 68 kişi hayatını kaybetti.
Carabobo eyaletindeki Valencia kentinde, bir polis karakolundaki hücrelerde ayaklanma çıktı. Kaçma teşebbüsünde bulunan tutukluların yataklarını yakması nedeniyle çıkan yangında 68 kişi hayatını kaybetti. Başsavcı Tarek William Saab Twitter’da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Devlet Savcılığı, düzinelerce Venezüella ailesini yasta bırakan bu acı verici olaylarla ilgili neler olup bittiğini derhal açıklığa kavuşturmak için soruşturmaları derinleştirmeyi garanti ediyor” dedi.
Venezuela’da hapishanelerin çok kalabalık olduğu ve mahkumlarda silah ile uyuşturucu bulunduğu biliniyor. Bu nedenle hapishanelerde bir çok insanın hayatını kaybettiği ayaklanmaların çıkmasının önüne geçilemiyor.
Hükümet yetkilisi Jesus Santander, alencia şehrindeki vahim olayın ardından Carabobo eyaletinde yas ilan edildiğini açıkladı.

Ünlü yazardan Meral Akşener'e; Ben bu kadınla aynı odada olmaktan korkarımÜnlü yazardan Meral Akşener'e; Ben bu kadınla aynı odada olmaktan korkarım
CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldiCHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi
Soma davasında yeni gelişme! Soma davasında yeni gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Üniversiteli Alara'nın intihar girişimin ardından dram çıktı

Üniversiteli Alara'nın intihar girişimin ardından dram çıktı

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ünlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdi

Ünlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdi

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Ana kucağında ölüm! Hava yastığı boynunu kırdı

Ana kucağında ölüm! Hava yastığı boynunu kırdı

Muğla Gümüşlük Koyu'ndan 506 kilo atık toplandı

Muğla Gümüşlük Koyu'ndan 506 kilo atık toplandı

Kayınpeder pompalı tüfekle dehşet saçtı!

Kayınpeder pompalı tüfekle dehşet saçtı!

Siber suçlar yakaladı! Kadın ve kız çocuklarının gizlice fotoğrafını çekmiş!

Siber suçlar yakaladı! Kadın ve kız çocuklarının gizlice fotoğrafını çekmiş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.