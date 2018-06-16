Veresiye aşk defteri olayı şaşkına çevirdi

Antalya'nın Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi'nde yaşayan 62 yaşındaki Nasuh Özer'in 3 yıl önce vefat eden eşi Hacer Özer, 15 yıl önce aynı mahallede oturan Emine Ş. ile tanıştı. Evli olan Emine Ş., iddialara göre kocasının çalışmadığı ve içki içtiği gerekçesiyle durumlarının iyi olmadığını belirterek borç paraya ihtiyacı olduklarını Hacer Özer’e anlatmaya başladı. Bunun üzerine Nasuh Özer, Emine Ş.'ye yardım etmeye başladı. Verdiği tüm paraları defterine işleyen Nasuh Özer, yaptığı her ödeme için de senet düzenledi. Aradan geçen 12 yılın ardından Emine Ş., 3 yıl önce eşinin vefatıyla yalnız yaşamaya başlayan Nasuh Özer'e yine iddialara göre eşinden ayrıldığını ve kendisiyle evlenmek istediğini söyledi.

130 BİN LİRALIK VERESİYE AŞK DEFTERİ



Talebi olumlu karşılayan Özer, kendisinden para istemeye devam eden Emine Ş.'ye tarlasını da satarak 3 yıl boyunca para vermeye devam etti. Toplamda 15 yıl boyunca verdiği 130 bin lirayı gün gün defterine yazan Özer, bu ödemeler için de senet yapmayı ihmal etmedi. İlerleyen zamanda evlilik vaadiyle kandırıldığını düşünen Özer, 15 Kasım 2016 tarihinde Emine Ş.'nin tekrar para isteğine 'yok' cevabı verince, iddiaya göre Emine Ş. tarafından bacağından ve karnından bıçaklandı. Olayı mahkeme ve medyaya taşıyan Özer, daha sonra da Emine Ş. tarafından tehdit edildi.