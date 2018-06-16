HABER

Veresiye aşk defteri olayı şaşkına çevirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2018 11:28 | Son Güncelleme

Antalya’da Emine Ş. isimli kadın tarafından evlenme vaadiyle dolandırıldığını, para vermeye devam etmediği gerekçesiyle de 3 yerinden bıçaklanıp tehdit edildiğini iddia eden 62 yaşındaki Nasuh Özer’in davası sonuçlandı. Mahkeme, Emine Ş.’yi toplam 5 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Karar sonrası Özer, daha önce verdiği paraları bir bir işlediği veresiye defterini göstererek, “Aşk defterim herkese açıktır. Fakat o kişi parayı severse, defteri sevip imza atar” dedi.

Antalya'nın Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi'nde yaşayan 62 yaşındaki Nasuh Özer'in 3 yıl önce vefat eden eşi Hacer Özer, 15 yıl önce aynı mahallede oturan Emine Ş. ile tanıştı. Evli olan Emine Ş., iddialara göre kocasının çalışmadığı ve içki içtiği gerekçesiyle durumlarının iyi olmadığını belirterek borç paraya ihtiyacı olduklarını Hacer Özer’e anlatmaya başladı. Bunun üzerine Nasuh Özer, Emine Ş.'ye yardım etmeye başladı. Verdiği tüm paraları defterine işleyen Nasuh Özer, yaptığı her ödeme için de senet düzenledi. Aradan geçen 12 yılın ardından Emine Ş., 3 yıl önce eşinin vefatıyla yalnız yaşamaya başlayan Nasuh Özer'e yine iddialara göre eşinden ayrıldığını ve kendisiyle evlenmek istediğini söyledi.

V1

130 BİN LİRALIK VERESİYE AŞK DEFTERİ

Talebi olumlu karşılayan Özer, kendisinden para istemeye devam eden Emine Ş.'ye tarlasını da satarak 3 yıl boyunca para vermeye devam etti. Toplamda 15 yıl boyunca verdiği 130 bin lirayı gün gün defterine yazan Özer, bu ödemeler için de senet yapmayı ihmal etmedi. İlerleyen zamanda evlilik vaadiyle kandırıldığını düşünen Özer, 15 Kasım 2016 tarihinde Emine Ş.'nin tekrar para isteğine 'yok' cevabı verince, iddiaya göre Emine Ş. tarafından bacağından ve karnından bıçaklandı. Olayı mahkeme ve medyaya taşıyan Özer, daha sonra da Emine Ş. tarafından tehdit edildi.

v3

5 YIL 5 AY HAPİS CEZASI

15 Mayıs 2018’de Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesinde görülen davanın 7. celsesinde sonucuna varıldı. Mahkeme, Özer’i bıçakla yaraladığı gerekçesiyle Emine Ş.'nin 5 yıl cezalandırılmasına karar verdi. Ayrıca Özer'in, tehdit edildiği gerekçesiyle açtığı dava, 4 Nisan 2018 tarihinde Antalya Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Dava sonucunda yine Emine Ş., Özer’i tehdit ettiği gerekçesiyle 5 ay hapis cezasına çarptırıldı, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

v4

"VERESİYE AŞK DEFTERİM HERKESE AÇIK"

Karar sonrası adeta zil takıp oynayan Özer ise verdiği 130 bin lira için haciz işlemlerini başlattığını ve bu tutarın faiziyle 172 bin liraya kadar çıktığını söyledi. Emine Ş.’ye seslenen Özer, “Bana paramı vermediği takdirde her ay yüzde 25 faiz oluyor. 130 bin lira paramı geri vermesi için de yeniden dava açacağım. Bu parayı alacağım. Paramı öderse, dava açmayacağım” dedi.

v2

Emine Ş. ile artık evlenmek istemediğini ifade eden Özer, başka aşklara da açık olduğunu dile getirdi. Özer, “Veresiye aşk defterim herkese açıktır. Başka aşklara da gönlüm defter üzerine açıktır. Paramı sevmesin beni sevsin. Parayı severse, defteri sevip imza atar. İnsanlara artık güven olmuyor. Söz verip, yalan söylüyorlar” diye konuştu.

İHA

PARTNERUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladıUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladı
Kasklı hırsızlar kameradaKasklı hırsızlar kamerada
Araçları arızalanınca yardım isterken otomobilin çarpmasıyla öldü/ Ek fotoğrafAraçları arızalanınca yardım isterken otomobilin çarpmasıyla öldü/ Ek fotoğraf
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Kepez veresiye aşk defteri

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Süleyman Soylu: Tüm kardeşlerimize ilk önce geçici ikametgah vereceğiz

Süleyman Soylu: Tüm kardeşlerimize ilk önce geçici ikametgah vereceğiz

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde şoke eden olay! Su kanalında bulundu

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde şoke eden olay! Su kanalında bulundu

Ekonomi Bakanı Zeybekci'den yeni makam aracı

Ekonomi Bakanı Zeybekci'den yeni makam aracı

Mustafa Ceceli'nin yalanı ortaya çıktı!

Mustafa Ceceli'nin yalanı ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde şoke eden olay! Su kanalında bulundu

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde şoke eden olay! Su kanalında bulundu

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı

Antalya'da 27 gündür kayıp olan kız bakın nerede bulundu!

Antalya'da 27 gündür kayıp olan kız bakın nerede bulundu!

Antalya'da denizde cesedi bulunan Katharina Kugel'in otopsisinin ardından korkunç gerçek ortaya çıktı!

Antalya'da denizde cesedi bulunan Katharina Kugel'in otopsisinin ardından korkunç gerçek ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Bursa'da gece yarısı korkutan görüntü! Şimşekler geceyi gündüze çevirdi!

Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu'ndan açıklama!

Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu'ndan açıklama!

Sivas'ta gece yarısı feci kaza! Yaralılar var

Sivas'ta gece yarısı feci kaza! Yaralılar var

Nevşehir'de gece yarısı zincirleme trafik kazası: Çok sayıda yaralı var

Nevşehir'de gece yarısı zincirleme trafik kazası: Çok sayıda yaralı var

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde şoke eden olay! Su kanalında bulundu

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde şoke eden olay! Su kanalında bulundu

Bayramlaşmaya giderken kaza yaptılar: Yaralılar var

Bayramlaşmaya giderken kaza yaptılar: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.